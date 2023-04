MotoGP Argentina, Binder: "Mi sorprendo da solo, che partenza!

GP ARGENTINA

Il sudafricano si gode il trionfo nella Sprint Race, Marini e Bezzecchi soddisfatti del podio: "È fantastico"

© twitter Brad Binder si gode una vittoria inaspettata nella Sprint Race del GP d'Argentina: "Onestamente mi sorprendo da solo, che partenza - le parole del sudafricano della Ktm a fine gara -. Alla prima curva eravamo vicinissimi, poi mi sono detto che se riuscivo ad andare davanti e lottare potevo farcela. Devo ringraziare la squadra perché ha fatto un lavoro incredibile, e ora vediamo come andrà domani".

Grande soddisfazione anche per le Ducati del team VR46: "Un'ottima partenza, in queste gare sprint e in questa MotoGP è importante partire bene e cercare di stare davanti - ha detto Luca Marini, 3° a fine gara -. A Portimao non è andata bene e ora essere qui è fantastico. Domani sarà più difficile, ma proverò a partire bene e poi vediamo".

Felice Marco Bezzecchi: "È stato davvero bello, purtroppo la bagarre all’inizio è stata dura e io ho perso un po’ di tempo. Però mi sono divertito molto, andavo forte, ho recuperato posizioni e quasi ce l’ho fatta a raggiungerlo, però lui è andato meglio di me nell’ultimo giro... Voglio ringraziare tutta la mia squadra e la Ducati, perché hanno fatto davvero un lavoro incredibile. È bellissimo correre qui in Argentina, domani ci riproviamo".