MotoGP, Jorge Martin lascia il Qatar dopo l'incidente e torna a casa

Jorge Martin ha finalmente lasciato il Qatar e si appresta a tornare a casa, dove proseguirà la riabilitazione dopo lo spaventoso incidente di Losail. Lo ha annunciato lui stesso con una storia su Instagram in compagnia della fidanzata: la foto è stata scattata in Egitto, dove il pilota Aprilia ha fatto scalo con l'aereo medico che lo sta riportando in Europa. Martin era stato ricoverato una settimana all'ospedale Hamad General di Doha, dove ha ricevuto le prime cure per la rottura di sei costole e lo pneumotorace rimediati in pista. La convalescenza sarà ancora lunga, ma almeno il campione del Mondo in carica potrà trascorrerla vicino ai suoi cari.