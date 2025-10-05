Logo SportMediaset
Motogp
Moto3 indonesia

Moto3, GP Indonesia: Rueda vince ed è campione del Mondo

Allo spagnolo del team KTM Ajo servivano 7 punti in più di Piqueras: missione compiuta e titolo in tasca

05 Ott 2025 - 06:50
© Getty Images

© Getty Images

José Antonio Rueda è campione del mondo Moto3 2025. Al termine del GP di Indonesia, 18esima tappa stagionale della classe minore del motomondiale, a Mandalika arriva l'affermazione iridata per il pilota spagnolo del team KTM Ajo col successo in gara davanti ai due italiani Luca Lunetta Guido Pini. A Rueda serviva fare 7 punti in più rispetto al rivale Piqueras, ma dopo una partenza non ottimale, la rimonta e le difficoltà dello stesso Piqueras (che ha chiuso sesto dopo il long lap comminato per aver tagliato in curva 9), il rookie andaluso non solo lo supera, ma sfrutta tutta la forza della sua moto per mettersi davanti a tutti festeggiando il titolo con la vittoria della tappa con un giro d'anticipo a causa della bandiera rossa per l'incidente tra Munoz e Fernandez.

Giù dal podio, dopo una lunga discussione, Maximo Quiles seguito da Roulstone e dal citato Piqueras. Penalizzato per l'incidente causato con Munoz al penultimo giro, Fernandez scende al settimo posto davanti a Yamanaka, Nepa e Kelso. A punti anche Foggia, Bertelle, Moodley, Buchanan e O'Shea.

"Mi ricorderò questo momento per sempre. Ci ho dato dentro, ringrazio chi mi ha sostenuto e chi ha creduto in me. Sono davvero felice oggi" le prime parole da campione del mondo di Rueda, visibilmente commosso.

moto3
indonesia

