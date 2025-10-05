Moto3, GP Indonesia: Rueda vince ed è campione del Mondo

José Antonio Rueda è campione del mondo Moto3 2025. Al termine del GP di Indonesia, 18esima tappa stagionale della classe minore del motomondiale, a Mandalika arriva l'affermazione iridata per il pilota spagnolo del team KTM Ajo col successo in gara davanti ai due italiani Luca Lunetta e Guido Pini. A Rueda serviva fare 7 punti in più rispetto al rivale Piqueras, ma dopo una partenza non ottimale, la rimonta e le difficoltà dello stesso Piqueras (che ha chiuso sesto dopo il long lap comminato per aver tagliato in curva 9), il rookie andaluso non solo lo supera, ma sfrutta tutta la forza della sua moto per mettersi davanti a tutti festeggiando il titolo con la vittoria della tappa con un giro d'anticipo a causa della bandiera rossa per l'incidente tra Munoz e Fernandez.