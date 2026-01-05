Logo SportMediaset

Zapelloni: "I giocatori dell'Inter non sono abituati a essere ammoniti..."

Durante la moviola della sfida contro il Bologna, l'opinionista lancia una provocazione ai calciatori di Chivu: c'entrano i falli e il numero di cartellini gialli.

05 Gen 2026 - 08:36
01:56 

Graziano Cesari fa la moviola di Inter-Bologna a Pressing e parte dalle ammonizioni ai nerazzurri: “Direzione positiva dopo le polemiche della designazione. Sei gialli, tutti motivati”. E Umberto Zapelloni provoca: “I giocatori dell’Inter non sono abituati a essere ammoniti. Sono quelli che fanno più falli di tutti e non vengono ammoniti...”

