Moto3 Germania, Dalla Porta vince e vola in testa al Mondiale

07/07/2019

Lorenzo Dalla Porta trionfa al Sachsenring e si prende di forza la leadership del Mondiale Moto3. Il toscano del team Leopard ha tagliato il traguardo per primo al termine di una gara combattuta, tenendosi alle spalle il compagno di squadra Ramirez e il rivale iridato Canet . Rimonta pazzesca per lo spagnolo (che partiva 22°), ma non sufficiente a fargli conservare la vetta della classifica, che ora recita Dalla Porta 125 , Canet 123 .

La maledizione è finita: il pilota italiano ha ritrovato un successo che gli mancava ormai dalla gara di Misano della scorsa stagione, ma soprattutto ha messo fine al trend negativo di gare perse all'ultimo respiro (ben 7 secondi posti tra fine 2018 e inizio 2019). Lo ha fatto nel giorno più importante, quello in cui è volato in testa a un Mondiale che sembra ormai una questione a due tra lui e Aron Canet.



Lo spagnolo del team di Max Biaggi è stato autore di un finale a dir poco strepitoso, in cui ha rimontato con grande cattiveria riscattando una qualifica da incubo e assaporando addirittura una vittoria che avrebbe avuto dell'incredibile. Alla fine si è dovuto accontentare del podio, spingendo giù un ottimo Romano Fenati. Il pilota marchigiano ha intravisto a lungo la possibilità di tornare a esultare, a distanza di quasi un anno dal fattacio di Misano, ma in un ultimo giro da brividi si è dovuto arrendere e prendersi un 4° posto che è comunque il suo miglior risultato stagionale.



Per gli altri italiani è stata una domenica piuttosto complicata: 12° Niccolò Antonelli, ora terzo in classifica ma a - 38 dalla vetta; 15° Tony Arbolino, che resta l'unico pilota in griglia con due successi in stagione, ma che scivola a - 48 nel Mondiale. Fuori dalla zona punti Nepa, Migno e Rossi, rispettivamente 18°, 19° e 22°; cadute e ritiri per i due piloti del team VR46 Dennis Foggia e Celestino Vietti.