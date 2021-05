Moto3 Francia: Acosta cade, Garcia vince su Salac. Primo podio per Rossi

MOTO3 FRANCIA

Il "rookie maravilla" cade e va a punti, Migno e Antonelli rovinano tutto

di

LUCA BUCCERI

È Sergio Garcia a conquistare il successo nel GP di Francia in Moto3. Il pilota spagnolo vince davanti al ceco Filip Salac e all'italiano Riccardo Rossi, entrambi al primo podio in carriera nella categoria. Il leader del mondiale Pedro Acosta si conferma invece il "rookie maravilla": caduto in avvio gara, lo spagnolo rimonta chiudendo ottavo andando a punti e allungando in classifica. Decimo posto per Fenati, solo 12° Migno che era partito dalla pole.

Una vera e propria gara a eliminazione, con cadute e scivoloni dei big che hanno permesso a Sergio Garcia e al team Gas Gas di conquistare il primo successo stagionale in Moto3. Una vittoria importantissima per il pilota spagnolo, che rimonta in classifica generale diventando ora il primo inseguitore del connazionale Pedro Acosta.

Il "rookie maravilla", nonostante il 21° posto in griglia di partenza e una caduta in avvio gara che lo ha fatto scivolare nuovamente nei bassi fondi, riesce comunque a conquistare l'ottavo posto e quei punti necessari da portarlo a 103 in generale, ben 54 in più rispetto a Garcia. Occasione persa per il giovane spagnolo che vincendo oggi poteva eguagliare il record di vittorie consecutive da under 17 che detiene Maverick Vinales.

A gioire, oltre Garcia, ci sono anche Salac e Rossi. Entrambi, al termine di una gara sorprendente, vanno sul podio per la prima volta in carriera, obiettivo rincorso più volte e sfuggito, ma è a Le Mans che i due possono festeggiare. In top 10 anche McPhee, Sasaki, Fernandez, Artigas (da infortunato dopo il volo di ieri nelle libere), Oncu e Romano Fenati.

A punti, e ora a 55 punti da Acosta, Andrea Migno che ha gettato alle ortiche la pole position ottenuta ieri. Il pilota italiano, partito benissimo, è andato subito largo perdendo molte posizioni chiudendo la gara all'11° posto. Diciassettesimo posto per Stefano Nepa, mentre tanta sfortuna per Niccolò Antonelli, caduto in avvio gara quando stava guidando il gruppo in testa. Ritiri anche per Gabriel Rodrigo, Tatsuki Suzuki e Jaume Masia, quest'ultimo portato in clinica mobile dopo una brutta botta al polso.

