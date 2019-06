Moto3 Catalogna: prima vittoria per Ramirez, podio capolavoro per Vietti

16/06/2019

Marcos Ramirez vince il GP di Catalogna e conquista il primo successo in carriera in Moto3, diventando il settimo vincitore in sette gare stagionali. Gara caratterizzata dalle moltissime cadute e con poche soddisfazioni per gli italiani, ma grande impresa per Celestino Vietti , che ha chiuso sul terzo gradino del podio dopo essere partito 21°. Seconda piazza per Canet , che consolida la leadership del Mondiale.

È stata di fatto una gara a eleminazione quella della Moto3 al Montmelò, con almeno 15 piloti coinvolti in cadute, incidenti, uscite di pista o problemi tecnici. A esultare sul traguardo è stato il 21enne andaluso, che ha strappato la sua prima vittoria al termine di un ultimo giro davvero da brividi. Gioia anche per Canet, che ha piazzato il primo vero allungo della stagione: lo spagnolo del team di Max Biaggi è ora a + 23 su Dalla Porta in testa alla classifica iridata.



L'eroe di giornata è stato però Vietti, che ha portato la sua KTM dello Sky Racing Team VR46 al terzo posto dopo una rimonta straordinaria dalla ventunesima casella in griglia, grazie anche a un sorpasso pazzesco all'ultima curva su Alonso Lopez. Impresa solo sfiorata per Niccolò Antonelli, che scattava 27° ed è riuscito a risalire fino all'11esima piazza, dopo esser stato tradito da un errore quando stava assaporando il podio. Davanti al pilota del team Sic58 (ora terzo in classifica a - 28 da Canet) hanno chiuso Dennis Foggia (5°) e Romano Fenati (7°).



Domenica da dimenticare al più presto per Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino: il pilota toscano è stato costretto a ritirarsi per un problema tecnico dopo appena tre giri, quando era in testa e sembrava avere il passo buono per stare davanti. Il milanese, reduce dalla splendida vittoria del Mugello, ha avuto un problema molto simile quando di giri ne mancavano 10 e ha dovuto anche lui dare forfait mentre era nel gruppetto di testa. Botte pesanti per entrambi in ottica iridata. Caduta e ritiro anche per Andrea Migno.