Moto3 Assen: Oncu frena, Yamanaka sbaglia e lo centra in pit lane

Il weekend di Moto3 ad Assen non inizia nel migliore dei modi per Ryusei Yamanaka e il team GasGas Aspar, con un grave errore del nipponico in pit lane a pochi secondi dall'avvio della prima sessione di libere. Uscito dal box in compagnia del compagno David Alonso, il giapponese si è accodato alla KTM vincitrice al Sachsenring di Deniz Oncu ed è arrivato l'errore. Il turco, che non voleva tirare lo spagnolo, ha frenato in pit lane e Yamanaka, che aveva abbassato lo sguardo sulla dashboard della sua GasGas, lo ha centrato in pieno. Risultato? Moto numero 6 a terra e con evidenti danni, mentre la KTM del turco ha proseguito qualche metro per poi fare rientro ai box con danni all'alettone posteriore.