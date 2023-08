Moto2, Triumph rinnova l'accordo per la fornitura dei motori

UFFICIALE

Nel 2025 debutterà anche un cambio da corsa completamente nuovo

© Getty Images In occasione del GP di Silverstone, Triumph ha annunciato il rinnovo dell'accordo che la lega al Motomondiale come fornitore esclusivo dei motori della classe Moto2. Il marchio inglese continuerà a mettere a disposizioni i propri propulsori tre cilindri 765cc per altri cinque anni, dal 2025 al 2029, si legge in una nota, fino a raggiungere il decennio di collaborazione con i team della classe di mezzo.

Vedi anche Motogp Pirelli sbarca nel Motomondiale: diventerà fornitore ufficiale per Moto3 e Moto2 Per sfruttare il successo ottenuto finora e migliorare ulteriormente le prestazioni e la capacità del motore, Triumph svilupperà anche un cambio da gara completamente nuovo, che farà il suo debutto nella stagione 2025. "I nostri primi cinque anni di lavoro con Triumph si stanno rivelando un vero successo, con grandi gare, piloti che hanno raggiunto nuovi record in Moto2 su tutta la linea e un'affidabilità impressionante", ha sottolineato Carlos Ezpeleta, direttore di Dorna Sport.