Moto2 Francia: Lowes vince e accorcia su Marini, terzo Bezzecchi

MOTO2 FRANCIA

di

LUCA BUCCERI

In Moto2 è Sam Lowes a vincere nel GP di Francia a Le Mans. Il pilota britannico, che torna al successo dopo quattro lunghi anni di digiuno, chiude davanti a Remy Gardner e all'italiano Marco Bezzecchi. Luca Marini, che ha corso nonostante i problemi alla caviglia sinistra causati dalla tremenda caduta in FP2, chiude 17° e mantiene comunque la leadership del Mondiale davanti ai connazionali Bastianini e Bezzecchi.

Anche la Moto2, condizionata dalla pioggia caduta su Le Mans, concede sorprese ed emozioni nel GP di Francia. Tra le beffe per Joe Roberts, che aveva conquistato la pole ma è stato costretto a partire dal fondo della griglia per problemi di setting della moto, e Jake Dixon, che aveva condotto la gara in solitaria fino al quartultimo giro per poi cadere, ad esultare è il britannico Sam Lowes che torna al successo che mancava dal GP di Aragon del 2016. Per Lowes è una vittoria importantissima in ottica Mondiale: il 17° posto di Marini, condizionato dai problemi alla caviglia, permettono al pilota del team EG 0,0 Marc VDS, di portarsi a soli 22 punti dal leader del Mondiale.

Di beffa si può parlare anche per Marco Bezzecchi che assaporava il secondo posto. Per lui è "solo" terzo gradino del podio a causa del sorpasso sul finale da parte dell'australiano Remy Gardner che rovina così il piano del Bez di avvicinarsi sempre più al connazionale Marini, che dista solo 20 lunghezze. Mantiene il secondo posto in generale anche Enea Bastianini, che accorcia a 13 punti dal fratello di Rossi, grazie all'11° posto finale. Per la "Bestia", prossimo al passaggio in MotoGP al team Esponsorama, occasione persa per potersi portare in testa al Mondiale.

Bene anche Di Giannantonio (7°) e Lorenzo Baldassarri (8°), prestazione da dimenticare ancora una volta per Jorge Martin. Il rientro post-Covid dello spagnolo è tutt'altro che semplice ed il secondo "zero" di fila in pista lo porta a salutare definitivamente le speranze mondiali.

L'ORDINE DI ARRIVO DEL GP DI FRANCIA

LA CLASSIFICA ED IL CALENDARIO DI MOTO2