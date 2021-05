Moto2 Francia: doppietta KTM, Fernandez e Gardner volano davanti a Bezzecchi

MOTO2 FRANCIA

Gara combattuta tra i due piloti del team KTM Ajo, Fernandez conquista il secondo successo stagionale ma l'australiano resta leader del mondiale

Doppietta del team KTM Ajo a Le Mans, nella quinta tappa del mondiale di Moto3. A vincere il GP di Francia è lo spagnolo Raul Fernandez, bravo ad imporsi davanti al compagno di box, nonché leader della classifica generale, Remy Gardner. Terzo gradino del podio per Marco Bezzecchi, giù di un soffio invece Tony Arbolino che chiude la gara al quarto posto. Giornata sfortunata per Roberts e Lowes, costretti al ritiro.

Le KTM sembrano imprendibili, tanto in Moto3 quanto in Moto2. Ennesima doppietta per il team austriaco che a Le Mans fa festa e porta i suoi piloti a conquistare punti importantissimi in ottica mondiale. A gioire, più di tutti, è Raul Fernandez che vince il GP di Francia davanti al compagno di box Remy Gardner, che per un solo punto resta leader della generale proprio davanti allo spagnolo. Una gara da applausi per il rookie, partito dalla pole e arrivato primo al traguardo bissando quanto di buono fatto a Portimao dove aveva conquistato il primo successo nella categoria.

Secondo podio di fila anche per Marco Bezzecchi, che nella lotta in pista tra le due KTM resta a guardare alle spalle, ma non cede di un centimetro nella corsa al mondiale. Partito secondo e infilato da Gardner in una sbavatura in staccata larga, Bez conquista il terzo gradino del podio a Le Mans e si porta nella stessa posizione in classifica generale. Bene anche Tony Arbolino, che alla quinta gara in Moto2 fa il passo decisivo sfiorando di nulla il podio. Solo quarto posto per il vicecampione del mondo Moto3, una gara di rimonta per lui che era partito dalla diciannovesima casella in griglia che ha sfruttato al meglio le cadute dei big davanti.

In top 10 anche Bendsneyder, Schrotter, Ogura, Di Giannantonio (sfortunato con due long lap penalty comminatigli), Corsi e Navarro. Punti importanti anche per Dalla Porta (11°) e Bulega (13°). Tra gli altri big è invece corsa ad eliminazione, col circuito umido di Le Mans che ha mietuto vittime eccellenti sin dai primi giri: a cadere per primo è Canet, poi lo seguono anche Lowes e Roberts che vedono così aumentare il distacco dalle posizioni nobili della classifica generale

LA CLASSIFICA MONDIALE E IL CALENDARIO