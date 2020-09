Moto2 Catalogna: super Marini, vittoria e allungo Mondiale

MOTO2 CATALOGNA

di

LUCA BUCCERI

E' Luca Marini a conquistare la vittoria nel GP di Catalogna, nona tappa del Mondiale di Moto2. L'italiano, che chiude davanti a Sam Lowes e al connazionale Fabio Di Giannantonio, è sempre più leader in classifica piloti allungando sugli inseguitori. Sesto posto per Enea Bastianini, settimo per Marco Bezzecchi che vedono così il fratello del "Dottore" allontanarsi sempre più in testa al Mondiale.

Vittoria da cannibale per Luca Marini che a Barcellona parte dalla pole e chiude davanti a tutti al termine di una gara da brivido. Un successo importantissimo per Maro che, complice il sesto posto di Bastianini ed il settimo di Bezzecchi, allunga in classifica piloti portando a 20 punti il distacco sul secondo posto. Abile a resistere agli attacchi di Lowes e successivamente a sorpassarlo dopo una sbavatura a pochi giri dalla fine, per il pilota urbinate è il terzo sigillo in stagione che lo proietta sempre più verso un posto in MotoGP che vuole prendersi da campione del Mondo in Moto2.

Lowes, dopo il sorpasso e l'allungo sul pilota dell'Academy VR46, ci aveva creduto e aveva pregustato il ritorno alla vittoria che manca ormai da 4 anni in categoria, ma non aveva fatto i conti con la voglia di successo di Marini. Applausi anche per Fabio Di Giannantonio, terzo al traguardo al termine di una gara condotta prima alle spalle del connazionale Marini e poi del britannico Lowes.

Oltre ai citati Bastianini e Bezzecchi, va a punti anche Corsi (15°) mentre per gli altri italiani è stata una giornata sfortunata (ritiri per Baldassarri, Bulega, Dalla Porta e Manzi). Rientro da dimenticare anche per Jorge Martin che, dopo il doppio ko di Misano causa Covid, è stato costretto al ritiro dopo appena 7 giri.

