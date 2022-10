Moto2 Australia: Lopez domina e vince a Phillip Island, Ogura nuovo leader Mondiale

moto2 australia

Dominio assoluto di Lopez che nonostante il long lap stravince a Phillip Island

© Getty Images Alonso Lopez domina il GP d'Australia e vince la gara di Moto2, diciottesima tappa stagionale, a Phillip Island. Il pilota spagnolo, nonostante il long lap penalty, conquista il successo davanti al connazionale Pedro Acosta e al britannico Jake Dixon. Augusto Fernandez va ko a dieci giri dal termine e regala al giapponese Ai Ogura, 11° al traguardo, la leadership del Mondiale a due gare dal termine della stagione.

DOMINIO E VITTORIA DI LOPEZ

Partito dalla terza casella in griglia, Alonso Lopez ha subito messo in chiaro le cose a Phillip Island sfrecciando in sella alla sua Boscoscuro del team Speed Up. Lo spagnolo è stato infatti l'autentico protagonista della gara in Australia, dominando in lungo e in largo in pista e portando a casa un successo sontuoso tra le curve australiane. Nonostante il long lap penalty comminatogli per aver provocato la caduta di Vietti nelle prove, lo spagnolo piazza lo scatto vincente e, rientrato ampiamente in testa dopo il passaggio largo in penalità, conquista il secondo successo stagionale davanti al connazionale Pedro Acosta e al britannico Jake Dixon.

LA TOP 10 DEL GP D'AUSTRALIA

Giù dal podio l'altra Speed Up di Aldeguer, seguito da Manuel Gonzalez, Alcoba, Beaubier, Chantra, Aron Canet e Bendsneyder. Colpo di scena, invece, fuori dalla top 10, con Ai Ogura che chiude 11° e diventa il nuovo leader Mondiale. Il nipponico, infatti, sfrutta al meglio la domenica no di Augusto Fernandez per accomodarsi in testa alla classifica iridata. Il colpo di scena arriva infatti a 10 dal termine, con lo spagnolo che scivola quando si trova in lotta per il podio al terzo posto, una caduta che affida alle mani di Ogura il destino del Mondiale di Moto2 a due gare dal termine. Alle spalle del giapponese, che amministra e conquista la leadership nonostante il risultato deludente, si piazzano nella zona punti anche Lowes, Schrotter, Arenas e Haga, mentre il migliore degli italiani è Zaccone col 16° posto finale. Ritiri forzati invece per gli altri italiani, con Vietti fuori dopo 13 giri seguito da Antonelli, Dalla Porta, Arbolino e Simone Corsi nel finale.

LA LOTTA PER IL MONDIALE

A due gare dal termine, con Malesia e Valencia che chiuderanno la stagione, Ogura diventa il nuovo leader della generale con tre punti e mezzo da Fernandez. Discorso invece ormai chiuso per Canet, che si trova a 50 punti dal giapponese e saluta il sogno mondiale proprio nel finale. A due dal termine e con il quarto posto in classifica, Celestino Vietti proverà nelle ultime due gare a conquistare la terza piazza mondiale, con 27 punti di distacco da Canet.