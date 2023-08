Moto2, Aldeguer esulta troppo: caduta al parco chiuso e moto sull'ingegnere

Fermìn Aldeguer vince il GP di Gran Bretagna a Silverstone in Moto2, ma dopo il sorriso arriva anche la paura. Facendo festa al rientro al parco chiuso, dove ad attenderlo c'erano i tecnici della Speed Up pronti ad abbracciarlo, lo spagnolo è scivolato rovinosamente con la sua moto, andando a centrare in pieno uno dei collaboratori rimasto illeso per miracolo. Lo stesso Aldeguer ha rischiato di farsi parecchio male, col piede destro rimasto sotto la sua Boscoscuro. Ma alla fine il sospiro di sollievo, con la festa per il primo successo nella categoria che è proseguita nonostante la clamorosa papera di fine gara.