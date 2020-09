Misano, Bagnaia deluso: "Dispiace, quest'anno molta sfortuna". Rossi: "Caduta è errore mio"

MOTOGP EMILIA ROMAGNA

Davanti a tutti e verso il primo successo in top-class, poi qualcosa non è andata nel verso giusto con la moto finita sulla ghiaia. Termina da ritirato il fine settimana da record di Francesco Bagnaia, deluso per essere scivolato quando la sua Desmosedici era saldamente al comando della gara: "Cadere così fa male, preferivo farlo se ero all'inseguimento e non in testa".

"Dispiace perché quest'anno vado a braccetto con la sfortuna. La moto fa paura, siamo sempre molto veloci e dopo la rottura del motore a Jerez, la frattura della tibia e questa caduta possiamo dire che non ci sta andando benissimo" ha aggiunto un deluso Bagnaia.

Per il giovane pilota del team Pramac servirà analizzare attentamente i dati per capire cos'è successo: "Stavamo andando via, non stavo spingendo e tutto stava venendo molto semplice perché il motore me lo stava consentendo. E' una caduta inspiegabile, sono preoccupato perché non avevo avuto alcuna avvisaglia prima. Studieremo la moto e i dati per capire se ho sbagliato qualcosa io o è successo qualcosa. Il team merita i risultati che potevamo raggiungere oggi, ma la ruota gira per tutti".

Delusione anche per Valentino Rossi, scivolato ad inizio gara e poi costretto al ritiro: "Peccato, è stata una giornata difficile. Ero in un bel gruppone e devo avere sbagliato qualcosa, a quanto pare analizzando i dati o pizzicato il freno davanti e sono andato giù". Fino a quel momento stavo andando bene, ho provato a continuare perché avevamo provato delle cose e volevo capire. Dopo la caduta non avevo un buon passo e ho deciso di mollare. Peccato, abbiamo perso dei punti importanti".

"Ora bisogna riposarsi, la doppia di Misano con i test in mezzo sono stati duri. A Barcellona non so cosa ci aspetterà, l'anno scorso andavo forte e avevo un buon passo" ha aggiunto il Dottore.