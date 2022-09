Marquez in pole a Motegi, qualifiche in salita per i candidati al titolo

PROVE UFFICIALI

È dell'otto volte campione del mondo della Honda la pole position del sedicesimo appuntamento del Mondiale

© Getty Images Il tifone di Motegi gli dà una mano ma Marc Marquez ci mette indubbiamente del suo e stacca una memorabile poi per la Honda sulla pista di casa di Motegi. Con il Cannibale spagnolo in prima fila ci sono Johann Zarco (promosso dal Q1 con il migliore tempo) e Brad Binder: Honda, Ducati e KTM. Qualifiche indigeste per i piloti in lizza per il titolo: sesto tempo per Aleix Espargarò (+0.557), nono per Fabio Quartararo (+1.112), dodicesimo per Francesco Bagnaia, che non ha trovato il feeling con la sua Desmosedici sul bagnato. Peggio è andata ad Enea Bastianini che è caduto nel Q1 e dovrà prendere il via dall'esterno della quinta fila.

© Getty Images

Le prove generali le aveva fatte nella mattinata giapponese, Marc Marquez: migliore tempo nel secondo (ed ultimo) turno di prove libere, prima della cancellazione del terzo ed ultimo a causa della pioggia intensa. Noblesse oblige (se così si può dire), la guida morbida e ipersensibilerichiesta dall'asfalto bagnato gli ha agevolato un compito che resta però complicato a prescindere dalle condizioni meteo: quello di portare al limite una moto della premier class. Il campione spagnolo ci riesce benissimo e, pur mettendo subito le mani avanti circa le sue chances (ridotte) in vista di un GP sull'asciutto, Marc torna ad assaporare l'aria dell'alta quota e ad impensierire la concorrenza. Marquez di nuovo in pole quindi, a tre anni esatti dall’ultima, messa a segno nelle qualifiche del GP del Giappone di re anni fa: l'ultimo disputato prima di due cancellazioni consecutive a causa dell'emergenza sanitaria. Marc andò poi a vincere la gara, completando un tris di vittorie nella premier class a Motegi iniziato nel 2016 e proseguito nel 2018. Risultati ai quali vanno aggiunte le vittorie del 2010 in Moto3 e quella del 2012 con la Moto2.

Aperta da Marquez, la prima fila è completata da Zarco con la Ducati Pramac e da Binder con la KTM factory. Due piloti pronti a scattare all'arrembaggio al semaforo: il francese sempre in caccia della vittoria numero uno, il sudafricano in grande forma e pronto a dire la sua.

© Getty Images

Alle loro spalle ci sono le due Aprilia di Maverick Vinales (+0.406) e di Aleix Espargarò (+0.557), separati dall'altro ducatista Pramac Jorge Martin, quest'ultimo promosso dal Q con il secondo tempo e staccato di 472 millesimi dalla pole. Espargarò è il... meno peggio piazzato dei tre piloti (più uno) in corsa per il titolo. Il leader della generale Quartararo non si spinge oltre la nona casella, a chiudere una terza fila aperta da Jack Miller con la Ducati Lenovo (dal quale era lecito aspettarsi di più, viste le sue qualità acrobatiche sull'asfalto bagnato) e proseguita da Miguel Oliveira (KTM factory), finito a terra nel finale.

© Getty Images

Quanto a Bagnaia, il primo inseguitore del Diablo accusa uno scarso feeling con la sua moto nelle condizioni meteo pessime di Motegi che - dopo il secondo turno di prove libere - avevano portato prima al rinvio e poi - come detto - alla cancellazione del terzo. Dodicesimo tempo per Pecco (a due secondi e 159 millesimi da Marquez), a chiudere la quarta fila. Davanti a lui ci sono Luca Marini (con la Desmosedici VR46) e Pol Espargarò con la seconda RC213V di HRC. Bagnaia non approfitta così delle (fin quasi) scarse fortune giapponesi di Enea Bastianini che, in ritardo nell'unico turno del venerdì e privato della chance di migliorarsi nel Q2 del sabato mattina (sul bagnato), scala la classifica del Q1 ma scivola a terra... su più bello. Quindicesimo tempo e quinta fila per Enea, in compagnia di altri due italiani che lo precedono nella classifica dei tempi: Marco Bezzecchi con la Ducati VR46 e Franco Morbidelli con la Yamaha Monster.