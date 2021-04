Lo scherzo de Le Iene a Jorge Lorenzo

Stasera in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”. Conducono lo show Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa’s Band. La prima parte della puntata sarà dedicata agli scherzi, commentati in studio dai protagonisti. Il primo è all'ex campione di MotoGP Jorge Lorenzo. Il pilota, appassionato anche di auto esclusive, è caduto nella trappola del suo socio, complice della Iena Niccolò Torielli, e crede che l’ultima vettura sportiva acquistata sia stata rubata da un tecnico dell’officina meccanica che in realtà avrebbe dovuto sistemarla per una vendita.