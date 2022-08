Libere 2 Spielberg: Zarco guida il tris Ducati. Quartararo insegue, Aprilia lontane

PROVE LIBERE 2

Il pilota francese sigla il miglior tempo nel turno di prove che chiude la prima giornata di prove al Red Bull Ring

© Getty Images È di Johan Zarco il migliore tempo nel secondo turno di prove libere del Gran Premio d'Austria. Il pilota del team Pramac (autore della pole due settimane fa a Silverstone) stacca di 24 millesimi Jack Miller, che era stato il più veloce nel turno della mattina e Jorge Martin, lontano cinque soli millesimi dall'australiano. Dietro alle tre Ducati, Fabio Quartararo con la Yamaha Monster (+0.040) e Francesco Bagnaia con la Desmosedici factory (+0.160). Fuori dalla top ten l'altro pilota in corsa per il titolo Aleix Espargarò, mentre Maverick Vinales è nono con l'altra Aprilia.

Solo il campione in carica Quartararo riesce a spezzare l'egemonia Ducati (sette moto tra le prime dieci) nella parte alta della classifica dei tempi. Quarto dietro a Zarco, Miller e Martin, il Diablo riesce a lasciarsi dietro il rivale per il titolo Bagnaia, Luca Marini e Marco Bezzecchi con le Desmosedici Mooney VR (sesto e settimo) ed Enea Bastianini con quella "targata" Gresini. Confinate al margine basso della top ten Aprilia e KTM. La Casa italiana piazza Vinales alla nona casella della classifica, con un ritardo di 276 millesimi dalla vetta, che diventano 291 per Brad Binder, in sella alla moto austriaca e vincitore - in casa - del GP d'Austria dello scorso anno. Dieci piloti in meno di tre decimi, insomma: nulla di particolarmente anomalo su di un tracciato tra i più brevi del Mondiale ed al tempo stesso la premessa per una caccia alla pole combattutissima, nel caso in cui l'asfalto - come nel caso delle FP2 - dovesse rimanere asciutto.

© Getty Images

Non brilla invece Aleix Espargarò: in ripresa dall'infortunio rimediato due settimane fa in prova a Silverstone, il più diretto inseguitore di Quartararo nel ranking stacca l'undicesima performance di giornata, staccato di 310 millesimi dalla vetta e dovrà guadagnarsi nelle FP3 di sabato mattina l'accesso diretto alla fase finale delle qualifiche. Potrebbe sembrare una formalità ed in condizioni normali lo sarebbe, ma sono le... condizioni meteo a tenere in apprensione il box Aprilia. Espargarò precede intanto Takaaki Nakagami, come già in mattinata il migliore (si fa per dire) dei piloti Honda. Il giapponese precede Alex Rins (Suzuki) ed il compagno di marca (ancora per poco) Pol Espargarò. Il minore dei due fratelli catalani - è stato annunciato proprio a Spielberg - si appresta a lasciare il team ufficiale HRC per portare al debutto nel 2023 la GasGas del team Tech3 (per Pol di fatto un ritorno alle origini ). A prendere il suo posto sulla Honda factory sarà verosimilmente Joan Mir che lo segue nella classifica delle FP2, staccato di 618 millesimi da Zarco.

© Getty Images

La classifica prosegue e "declina" con un poker di piloti di casa nostra incolonnati dalla diciassettesima alla ventesima posizione: nell’ordine Franco Morbidelli con la Yamaha Monster, Andrea Dovizioso (rientrato... nei ranghi dopo la top ten mattutina), Fabio Di Giannantonio - unico pilota Ducati fuori dalla top ten, anzi eight - e Lorenzo Savadori sulla terza Aprilia in pista questo fine settimana a Spielberg.