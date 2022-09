Libere 2 Aragon: Quartararo tiene testa alle Ducati. Marquez, avanti tutta!

PROVE LIBERE 2

Il pilota spagnolo del team Pramac davanti al campione del mondo in carica nel secondo turno di prove libere

Aragon, il ritorno in pista di Marquez





















































© ipp 1 di 28 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM È di Jorge Martin il miglior tempo nelle FP2 del GP di Aragon. Lo spagnolo di Ducati Pramac stacca di 74 millesimi Fabio Quartararo. Il leader del Mondiale risale la classifica fino al scondo posto (era stato solo ottavo in mattinata) e con la sua Yamaha è l'unico ad interrompere lo strapotere Ducati nella top five. Terzo tempo per Johann Zarco con l'altra Ducati Pramac, quarto per Enea Bastianini, e quinto per Francesco Bagnaia. Suzuki sesta con Alex Rins (+0.263), ottavo per Marc Marquez che chiude a 359 millesimi dalla vetta.

L'otto volte campione del mondo si riprende lo scettro di miglior pilota Honda in pista ed entra nella top ten, anche se il ritardo dalla testa della classifica dei tempi diminuisce solo di poco più di un decimo e mezzo rispetto al turno d'apertura, soprattutto a causa di una sbavatura al tornantone che immette sul rettilineo dei box, che verosimilmente costa al rientrante Marc un paio di posizioni in classifica. Davanti a tutti Martin... chiama a raccolta le Ducati: quattro Desmosedici nella top five, ma la seconda casella appartiene a Quartararo che sembra mandare un messaggio ai suoi rivali Bagnaia ed Espargarò (Aleix, naturalmente).

Il pilota Ducati Lenovo chiude quinto (+0.237) alle spalle delle due Desmosedici satellite di Zarco e Bastianini, staccate rispettivamente di 107 e 181 millesimi dal leader. Espargarò finisce invece fuori dalla top ten, anche a causa del tempo perso per tornare in pista dopo la seconda scivolata in altrettanti turni. Segno forse della pressione e del nervosismo che lo spagnolo avverte: terzo nel Mondiale a tre sole lunghezze da Bagnaia ma recentemente in difficoltà rispetto a Pecco ed allo stesso leader Quartararo.

Meglio di Aleix, autore del tredicesimo tempo a 549 millesimi, fa il suo compagno di squadra Maverick Vinales che chiude la giornata in settima posizione (+0.276), subito alle spalle di Rins, vincitore ad Aragon nel 2020, e davanti al già citato Marquez. La top ten dei piloti attualmente garantiti dell'accesso diretto alla fase finale della caccia alla pole (in attesa delle FP3 di sabato mattina) si chiude con altre due Ducati: la GP22 factory di Jack Miller (+0.398) e quella VR46 di Luca Marini, accreditati rispettivamente della nona e della decima prestazione.

Vedi anche Motogp MotoGP 2023, tra conferme e novità: la griglia piloti è completa Chiamati ad un sabato di riscatto (e possibilmente di rimonta) tra gli altri il rientrante Joan Mir che non va oltre il ventunesimo tempo ed il suo connazionale Pol Espargarò con la seconda Honda HRC (addirittura 23esimo). Meglio di entrambi fa il "cavallo di ritorno" Cal Crutchlow che porta in diciannovesima posizione la Yamaha M1 RNF ex- Dovizioso. Proverano nelle FP3 ad evitare la tagliola del Q1 delle qualifiche i nostri Franco Morbidelli (autore del quattordicesimo tempo), Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, rispettivamente sedicesimo e dciassettesimo.