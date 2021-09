Libere 1 Misano: exploit di Vinales, Mir 2° davanti alle Ducati factory, avvio in salita per Morbidelli e Dovizioso

GP SAN MARINO LIBERE 1

Il pilota spagnolo apre il weekend di Misano Adriatico con il miglior tempo nel primo turno di prove libere condizionato dalla pioggia.

di

STEFANO GATTI

Maverick Vinales e l'Aprilia davanti a tutti nel primo turno di prove libere del GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Prima che la pioggia impedisse altri miglioramenti, l'ex ufficiale Yamaha ha messo a segno il miglior tempo, precedendo di 80 millesimi il campione del mondo in carica Joan Mir e le due Ducati factory di Francesco Bagnaia e Jack Miller. Sedicesimo tempo per Franco Morbidelli, all'esordio con la Yamaha ufficiale, 24esimo ed ultimo per il rientrante Andrea Dovizioso con la M1 Petronas.

La pioggia battente "battezza" la prima uscita italiana del binomio Vinales-Aprilia. Lo spagnolo sigla il miglior tempo davanti alla Suzuki del campione in carica Joan Mir, staccato di soli 80 millesimi ma è buono anche l'avvvo di weekend delle Ducati factory. Vincitore al termine di un appassionante duello con Marc Marquez del recente GP di Aragon, Francesco Bagnaia chiude il turno con il terzo tempo a 135 millesimi da Vinales e davanti al compagno di squadra Jack Miller (+0.193). Alex Rins porta al quint posto la seconda Suzuki mentre il leader della generale Fabio Quartararo è settimo (+0.358), "attorniato" dalle Honda Repsol di Pol Espargarò (sesto), Stefan Bradl e Marc Marquez (ottavo e nono).

La pioggia non aiuta il debutto di Franco Morbidelli con la Yamaha ufficiale e quello di Andrea Dovizioso con la M1 Petronas. L'italobrasiliano non va oltre la sedicesima prestazione a 904 millesimi dalla vetta), il forlivese è solo 24esimo a due secondi e 545 millesimi ma... con tute le "attenuanti" del caso. Il suo nuovo compagno di squadra Valentino Rossi è poco più avanti, in 19esima posizione.