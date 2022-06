Libere 1 Barcellona: Rins al comando; 2. Vinales, 3. Morbidelli. Quartararo e Bagnaia fuori dalla top ten

GP CATALUNYA PROVE LIBERE 1

È del pilota della Suzuki il miglior tempo nel primo turno di prove libere del nono appuntamento iridato.

Con un finale di turno tutto all'attacco, Alex Rins mette a segno il migliore tempo nella prima sessione di prove libere del GP di Catalunya. Alle spalle del pilota della Suzuki il suo connazionale Maverick Vinales (Aprilia), staccato di 195 millesimi e Franco Morbidelli che - prima del rush finale di Rins - aveva occupato per buona parte del turno la prima posizione. Quarto e quinto tempo per il due fratelli Espargarò, con Aleix davanti a Pol e - alle loro spalle - Takaaki Nakagami. Enea Bastianini chiude la top ten con la... migliore delle Ducati, mentre Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia sono solo tredicesimo e quattordicesimo. © Getty Images

Unico in grado di interrompere lo strapotere dei piloti di casa sulla pista amica nella top five della classifica, Morbidelli rimane al comando delle operazioni per buona parte del turno, prima che Rins e Vinales lo scalzino dalla vetta. Il pilota Suzuki chiude il turno con quasi due decimi di vantaggio su Vinales che - come fin qui raramente accaduto - riesce a precedere il compagno di squadra Aprilia Aleix Espargarò, quarto a 607 millesimi dalla vetta e di poco davanti al fratello Pol (+0.632), a sua volta seguito da altre due Honda: quelle LCR di Takaaki Nakagami e Alex Marquez, tra di loro separate da quattro soli millesimi. Ci sono anche l'altra Suzuki di Joan Mir e la KTM factory di Miguel Oliveira (vincitore a Barcellona un anno fa) davanti alla prima delle Ducati: quella Gresini di Enea Bastianini, con un distacco prossimo al secondo pieno dalla vetta (930 millesimi).

© Getty Images

Inizia dalla seconda... pagina della classifica il weekend di Fabio Quartararo e di Francesco Bagnaia. Fresco di rinnovo di contratto con Yamaha, il campione in carica è tredicesimo ad un secondo e tre millesimi, mentre il vincitore del GP d'Italia domenica scorsa è quattordicesimo, ad un solo millesimo dal rivale nella corsa al titolo!

© Getty Images

Con la sola eccezione di Bastianini (e per un soffio...) , al via del weekend catalano tutti i piloti italiani sono fuori dai primi dieci. Detto di Bagnaia, Marco Bezzecchi è sedicesimo davanti al compagno di squadra Luca Marini. Autore della pole position al Mugello, Fabio Digiannantonio è solo diciannovesimo in sella alla Ducati Gresini, dietro a quella factory di Jack Miller. Ventiduesimo tempo per Andrea Dovizioso che precede Stefan Bradl (in sella alla Honda HRC di Marc Marquez), mentre la wild card Michele Pirro chiude la classifica con la Ducati Aruba.