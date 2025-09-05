Dalla F1 alla MotoGP, Guenther Steiner acquista il team Tech3

Steiner, come detto noto soprattutto come team principal del Team Haas in F1, dopo aver iniziato la sua carriera come ingegnere nel mondo dei rally, nei quattro decenni successivi ha rivestito ruoli di alto livello con Jaguar Racing e Red Bull Racing. Steiner ha valutato alcune opportunità in MotoGP per più di due anni, credendo nella forza della MotoGP come intrattenimento sportivo e dal potenziale di Tech3. La missione sarà massimizzare la squadra corse e il franchising sportivo mantenendo il pedigree del team. Entrerà così in una nuova era all'avanguardia nel coinvolgimento del pubblico, mentre lo sport continuerà la sua traiettoria di crescita. L'operazione di acquisizione sarà finanziata da un gruppo di investitori guidato da IKON Capital. Il classe 1965 di Merano ha valutato alcune opportunità in MotoGP per più di due anni, credendo nella forza della MotoGP come intrattenimento sportivo e dal potenziale di Tech3. La missione sarà massimizzare la squadra corse e il franchising sportivo mantenendo il pedigree del team. Entrerà così in una nuova era all'avanguardia nel coinvolgimento del pubblico, mentre lo sport continuerà la sua traiettoria di crescita. L'operazione di acquisizione sarà finanziata da un gruppo di investitori guidato da IKON Capital.



“Questa è un'opportunità fantastica- ha detto Steiner-. Tech3 è un grande team e ha enorme potenziale e una tradizione impressionante. L'impatto di Hervé sul team e sulla MotoGP non va sottovalutato. Siamo onorati di poter subentrare e continuare a lavorare su queste fondamenta. Siamo inoltre entusiasti all’idea di entrare a far parte del paddock della MotoGP, per massimizzare il potenziale del team e di questo sport in continua crescita, contribuendo a portarlo a un nuovo pubblico".