GP d'Europa, Morbidelli: "Giornata positiva, dovevamo rischiare". Espargaro: "Stiamo crescendo"

GP EUROPA

Tre gare al termine della stagione di MotoGP, il primo crocevia importante in ottica Mondiale si chiama GP d'Europa. Nella prima giornata di prove libere a sorridere però è Jack Miller che con la sua Ducati del team Pramac conquista il miglior tempo in combinata: "Non è stata una brutta giornata, anche se le condizioni non erano ideali per iniziare il weekend". Bene anche Franco Morbidelli: "E' stata una prima giornata positiva, stamattina eravamo veloci sotto l'acqua e nel pomeriggio bisognava rischiare molto perché alcuni punti della pista erano ancora bagnati".

"Mi sentivo bene sul bagnato e nel pomeriggio è stato chiaro dove dovevamo migliorare sull'asciutto. Ho bisogno di più feeling con l'anteriore, la nostra moto funziona bene quando abbiamo aderenza. Nelle ultime gare ci siamo persi questo, qui sembra che non abbiamo questo problema" ha aggiunto l'australiano.

Terzo in combinata, Morbidelli conferma il feeling ritrovato con la sua Yamaha: "Ultimamente ho grande fiducia, oggi mi sono sentito bene in sella alla moto riuscendo a conquistare la top 3. Queste situazioni non sono facili, soprattutto per la nostra moto". Morbido, reduce dal successo ad Aragon nel GP di Teruel, si è anche soffermato sui problemi al motore che hanno portato penalizzazioni per la casa costruttrice Yamaha e per Petronas: "Mi fido e sono sicuro riusciremo ad arrivare a fine Mondiale senza grossi problemi".

MotoGP, a Valencia per il sogno Mondiale Getty Images

Sorprende anche l'Aprilia che conconquista il secondo crono di giornata: "Oggi le condizioni erano particolari, ma nell'ultima parte i tempi sono stati veloci. La pista non era del tutto asciutta, ma la moto si comporta bene. Vediamo domani se riusciremo a continuare con la nostra crescita. Anno prossimo? Spero di avere, se non dovesse essere lui mi auguro di avere accanto comunque qualcuno di forte".

"L'Aprilia non è al livello delle top, a volte siamo finiti a pochi secondi dai migliori e questo non ci basta. Siamo cresciuti, ma serve crescere di più per essere al livello degli altri e fare quello che ha fatto anche KTM" ha spiegato lo spagnolo.