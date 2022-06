FP3 Sachsenring: Bagnaia al comando; Espargarò 2. davanti a Miller, Zarco e Martin

PROVE LIBERE 3

Il piemontese del team Ducati factory ritocca ancora il record della pista tedesca,

Prosegue al Sachsenring l'esercizio di superiorità della Ducati e delle Desmosedici del team Lenovo in particolare: Francesco Bagnaia mette a segno il miglior tempo, scendendo di nuovo sotto il record della pista da lui stesso migliorato al venerdì. Alle sue spalle, staccato di soli 64 millesimi, Aleix Espargarò, unico ad interrompere la sequenza Ducati nella top five della clasifica. Dal terzo al quarto posto troviamo infatti Jack Miller, i due ducatisti Pramac Johan Zarco e Jorge Martin. Sesto tempo per Fabio Quartararo, "inevitabilmente" il migliore dei piloti Yamaha, staccato di 273 millesimi da Bagnaia. © Getty Images

Vittima di un inconveniente inconsueto (gli si è staccata la visiera mentre si preparava ad un giro veloce), il campione in carica e la punta Aprilia Espargarò sembrano gli unici piloti in grado di impensieri i colleghi in sella alle Ducati nella caccia alla pole position del GP di Germania. La candidatura di gran lunga più convincente è quella di Bagnaia che - dopo il secondo - domina anche nel terzo turno di prove libere, abbassando il record del Ring tedesco. Espargarò segue a soli 64 millesimi (lui pure sotto il "vecchio" record), infilandosi tra le due Rosse ufficiali. Terzo tempo per Miller (+0.108) davanti alle Desmosedici targate Pramac di Zarco e Martin, staccati di 194 e 204 millesimi dalla vetta. Distacchi contenuti, senza dimenticare che il Sachsenring è un circuito-salotto da 3671 metri.

© Getty Images

Nella top ten del terzo turno di prove libere anche Joan Mir, Takaaki Nakagami (vittima di una caduta), Maverick Vinales con la seconda Aprilia e Miguel Oliveira con la KTM. Il pilota portoghese non figura però nei primi dieci della clasifica combinata dei primi tre turni di libere, che accedono direttamente alla fase finale delle qualifiche. Al suo posto (anzi, ottavo "combined") c'è Luca Marini con... l'ennesima Ducati: quella Mooney VR46.

Resta in salita il weekend di Enea Bastianini che in nessuno dei tre turni di prove libere è entrato nei primi dieci ed in FP3 peggiora addirittura le sue performances del venerdì, chiudendo diciottesimo. Oltra alla punta del team Gresini, partiranno dal Q1 delle qualifiche Marco Bezzecchi (caduto ad inizio turno e poi imitato da Alex Marquex e dal già citato Nakagami), Fabio Di Giannantonio (dodicesimo in FP3 alle spalle proprio di Bezzecchi) e gli altri italiani Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli. A caccia di un posto in Q2 andranno anche Alex Rins, Brad Binder e i due piloti ufficiali Honda Pol Espargarò e Stefan Bradl.