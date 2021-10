Dalla pista alla camera da letto: il casco speciale Misano Edition di Rossi si trova a Fabriano

MOTOGP

Si "dichiara" sui social il tifoso che domenica scorsa a Misano ha afferrato il casco lanciato dal nove volte iridato in tribuna.

di

STEFANO GATTI

Ha un nome ed un cognome il tifoso di Valentino Rossi (se non lo era prima, lo è di sicuro adesso!) più lesto ad impossessarsi del casco speciale che il"Dottore" ha indossato per il suo ultimo GP della premier class in Italia e poi appunto lanciato in tribuna al termine dei ventisette giri del Gran Premio dell'Emilia-Romagna e del Made in Italy di domenica scorsa a Misano Adriatico.

Si chiama Michele Quirini ed è stato lui stesso ad... uscire allo scoperto, postando sui social un'immagine eloquente, in atteggiamento "affettuoso" con il prezioso cimelio: il casco AGV (disegnato dal fido Aldo Drudi) che il nove volte campione del mondo ha dedicato proprio al suo "popolo" in occasione del terzultimo atto del Mondiale 2021 e della propria carriera. Per poi appunto scaraventarlo in tribuna, "in pasto" alla sua gente... implorante.

"Buonanotte! E sì, profuma di leggenda".

Questa la didascalia che accompagna l'immagine di Michele da Fabriano (sempre che non si tratti di... depistaggio) insieme al suo "tesoro". In tutti i sensi - viene da dire - pensando al possibile, probabile... anzi praticamente certo valore (anche economico, si parla già di centomila euro) presso i collezionisti di uno degli ultimi caschi della carriera di Valentino. Uno dei pochi che - per il momento, almeno - Rossi non potrà esporre nella sua galleria privata di cimeli sportivi. Ed anche questo, a pensarci bene, è un altro bel segno di riconoscenza del campione nei confronti di chi lo ha seguito ed acclamato per oltre un quarto di secolo: nella buona e nella cattiva sorte. Chissà, magari la prima offerta di "recompra" potrebbe arrivare proprio da Tavullia!