Da Ducati a Honda: Zarco nuovo compagno di Nakagami nel team di Lucio Cecchinello

Largamente annunciato dopo l'addio al team Prima Pramac Ducati, è arrivato l'annuncio dell'ingaggio di Johann Zarco da parte del team LCR Honda con un contratto di durata biennale a partire dalla prossima stagione. Il trentatreenne pilota di Cannes prenderà il posto di Alex Rins (passato al team Yamaha Monster) e andrà ad affiancare nel team di Lucio Cecchinello il confermatissimo protégé giapponese Takaaki Nakagami. Per Zarco, ancora alla caccia della sua prima vittoria in MotoGP, si tratta di un ritorno nel team LCR, per il quale prese parte agli ultimi tre GP del Mondiale di quattro anni fa proprio al posto dell'infortunato Nakagami e dopo essersi separato in modo controverso in piena estate dal team ufficiale KTM.