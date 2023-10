Buriram Libere 1: Martin lancia la sfida, quattro moto diverse nella top five

GP THAILANDIA MOTOGP

Avvio di giornata favorevole al rivale del campione in carica al Chang International Circuit di Buriram

© Getty Images Il fine settimana del Gran Premio della Thailandia scatta al semaforo del primo turno di prove libere con il miglior tempo di Jorge Martin che chiude il suo giro più veloce in un minuto, 30 secondi e 250 millesimi, precedendo di 238 millesimi Maverick Vinales con la Aprilia ufficiale. La Casa di Noale è nei quartieri alti della classifica anche con Aleix Espargarò che sigla la quarta performance con un ritardo di 651 millesimi da Martin e subito alle spalle del proprio fratello minore Pol, autore del quarto tempo con la GASGAS Tech 3 a 492 millesimi dalla vetta. Quattro moto diverse (formalmente) nella top five, perché a mettere a segno il quinto tempo è Franco Morbidelli con la Yamaha Monster Energy (+0.750). Non va oltre il decimo tempo Francesco Bagnaia che accusa a fine turno un ritardo vicino al secondo pieno (987 millesimi) dal pilota che - all'alba del weekend thai - Pecco precede ormai di ventisette punti. Davanti al ducatista anche la Aprilia RNF di Raul Fernandez e la Ducati Gresini di Alex Marquez.

© Getty Images

Si conferma Fabio Di Giannantonio che chiude settimo alle spalle di Augusto Fernandez (due GASGAS nella top ten non si vedono tutti i giorni!). avvio faticoso per Fabio Quartararo (dodicesimo), per le KTM Red Bull ufficiali: Miller e Binder tredicesimo e quattordicesimo davanti alle due Ducati VR46 di Marini e Bezzecchi. Solo diciassettesimo Enea Bastianini che precede Marc Marquez e Johann Zarco, vincitore due settimane fa a Phillip Island del suo primo GP (quello d'Australia) nella premier class.