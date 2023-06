MotoGP, Bezzecchi: "Weekend fantastico, mi sono divertito"

LE PAROLE

Gigi Dall'Igna incorona il pilota del team VR46: "Merita una Ducati ufficiale, ci stiamo lavorando"

© Getty Images Marco Bezzecchi, secondo sul traguardo di Assen, non nasconde tutta la sua felicità per il grande momento che sta attraversando: "Sono contento perché in partenza ho avuto un contatto con qualcuno (con Luca Marini, ndr) e ho perso tempo - le parole del pilota Ducati VR46 -. Poi sono stato tanti giri dietro Binder e quando l'ho passato Bagnaia era troppo lontano. Sapevo che Pecco sarebbe stato più veloce con la media, quindi sono molto contento del mio risultato. Ho fatto tanta fatica a passare Binder, poi nel finale ho avuto un problema alla moto e mi sono c...o addosso. La moto vibrava tantissimo, dobbiamo capire perché. Però è stato un weekend eccezionale. Questa pista è un godimento, mi sono divertito molto e al netto di questo problemino la moto andava veramente bene. Nell'ultimo anno siamo cresciuti tanto, abbiamo costruito un grande rapporto, reputo tutti quelli del team dei miei amici e questo fa la differenza".

DALL'IGNA: "BEZ MERITA UNA DUCATI UFFICIALE, CI STIAMO LAVORANDO"

A incoronare il 24enne di Rimini c'è anche il dg di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, che ai microfoni di Sky Sport ha confermato come la casa di Borgo Panigale sia al lavoro per mettergli a disposizione una Desmosedici GP ufficiale: "Marco si merita la Ducati ufficiale, stiamo lavorando per trovare una soluzione che accontenti tutte le parti".