Bastianini: "Oggi ne avevo di più". Martin: "Enea qui è di un altro livello..."

GP GRAN BRETAGNA

Il pilota romagnolo in uscita dal team ufficiale Ducati chiude imbattuto il weekend che ha riaperto il Mondiale dopo la pausa di luglio

© Getty Images "Gara difficile! Ho commesso qualche errore al via e mi sono ritrovato un po' indietro, quarto. Poi però la fiducia è tornata. Pensavo di fare più fatica a serbatoio pieno. Giro dopo giro con meno benzina la situazione è migliorata: anche i miei avversari hanno sofferto delle vibrazioni, forse le ho semplicemente gestite meglio io... Ho ripassato Espargaró, poi Bagnaia e mi sono portato in scia a Martin. Pensavo di fare più fatica a serbatoio pieno. Giro dopo giro con meno benzina la situazione è migliorata: anche i miei avversari hanno sofferto delle vibrazioni, forse le ho semplicemente gestite meglio io... Lui nel finale ha spinto davvero forte, Pecco uguale come Aleix prima, ma negli ultimi due-tre giri ne avevo di più io. Bello tornare subito sul gradino più alto del podio". Enea Bastianini infiocchetta con la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna un fine settimana già ricco del podio alto nella Sprint Race della vigilia. Il pilota romagnolo prova a rilanciarsi nella corsa al titolo, mentre Jorge Martin si reimpossessa con il secondo posto della leadership nella classifica generale con tre punti di vantaggio su Francesco Bagnaia che interrompe a quota quattro la sua serie di vittorie consecutive.

© Getty Images

"Sapevo che Bastianini qui è più forte che da altre parti. Nel duello con Bagnaia ho cercato anche di gestire gomme e benzina. Poi sono andato in testa ma quando ho visto Bastianini arrivare mi sono rimesso in gestione, lui qui è di un altro livello. Ci tenevo a vincere e ci ho creduto fino a due giri dalla fine. Siamo di nuovo in testa al Mondiale, ora pensiamo al Gran Premio d'Austria". (Jorge Martin)

"Cercando di gestire la gomma dietro ho perso quella davanti. Pensavo di riuscirci meglio. Quando lui mi ha passato, ho provato a seguire Martin ma la anteriore era sempre più in crisi e quel punto ho pensato solo a non finire per terra come nella Sprint. Quando Enea parte forte già al venerdì poi è un osso duro. Gli ultimi giri sono stati complicati, non riuscivo quasi a chiudere le curve. Però sono abbastanza contento del risultato: oggi con le temperature più fresche è stato più facile gestire tutto. Era importante finire". (Francesco Bagnaia)