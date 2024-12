Bagnaia racconta l'amarezza per il Mondiale mancato: "Mi dà fastidio non aver vinto il quarto titolo come Verstappen"

Come per Bagnaia, anche Marquez pensa al titolo iridato nella speranza di poter regalare una nuova gioia al pubblico italiano nonostante le frizioni del passato legate al rapporto con Valentino Rossi: "Ovviamente c'è stato un momento difficile, ma ogni volta è meglio. Io ho sempre provato a essere professionista dentro la pista, alla fine nella vita non puoi dire mai no. Alla fine sono finito in un team italiano - ha concluso l'iberico -. È vero che non ho vinto il titolo e ho fatto terzo in campionato. Ma ho vinto una cosa più importante, che è tornare a sentire la passione per le moto e a sentirmi competitivo. Pensavo di non farcela più, ma ho visto che ancora sono competitivo e che con la moto giusta, nel posto giusto, posso vincere delle gare. Ho vinto questo, che è stato molto importante: quello che ho imparato? Believe in yourself, credere in te, in me, in se stessi, è quello che ho fatto e che ho imparato".