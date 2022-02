Bagnaia e la Ducati nel futuro insieme per vincere: accordo biennale fino al 2024 

MOTOGP

Come ampiamente previsto, il vicecampione del mondo della premier class correrà con le moto di Borgo Panigale fino al 2024.

di

Stefano Gatti

La dichiarazione d'amore di Francesco Bagnaia per la Ducati in occasione del lancio della Desmosedici GP-22 non lasciava spazio a dubbi di sorta ed infatti - a meno di due settimane dall'esordio del Mondiale in Qatar - la Casa emiliana ha annunciato il rinnovo dell'accordo con il pilota torinese per altre due stagioni dopo quella che sta appunto per iniziare e che vede lo stesso Bagnaia sulla carta primo sfidante del campione in carica Fabio Quartararo, alle spalle del quale ha chiuso la scorsa stagione, staccato di soli ventisei punti.

Francesco Bagnaia

“Essere un pilota Ducati in MotoGP è sempre stato il mio sogno e sapere di poter continuare nel Ducati Lenovo Team per altre due stagioni mi rende davvero contento e orgoglioso. Nella squadra ufficiale ho trovato un ambiente sereno: mi sento in sintonia con la mia squadra e so che insieme potremo fare grandi cose. Ora posso concentrami solamente a fare bene in questo Campionato. Un grazie davvero di cuore a Claudio, Gigi, Paolo e Davide e a tutto lo staff di Ducati Corse. Cercherò di ripagare con i miei risultati in pista la loro fiducia!”

Luigi Dall’Igna (Direttore Generale Ducati Corse)

“Siamo davvero felici di avere Bagnaia con noi per altre due stagioni. Fin dal suo arrivo in Ducati nel 2019, Pecco ha dimostrato un grande talento e di saper interpretare molto bene la nostra Desmosedici GP, adattandosi a guidarla in qualsiasi condizione. Lo ha fatto soprattutto nell’ultima stagione, durante la quale ha registrato una crescita davvero importante, arrivando a giocarsi il titolo mondiale. Il modo in cui ha saputo gestire le gare di Aragon, Misano, ma anche Portimao e Valencia, centrando quattro fantastiche vittorie, è la dimostrazione della sua maturità come pilota. Con queste grandi qualità siamo sicuri che abbia tutto il potenziale per poter puntare insieme a noi al titolo iridato”.