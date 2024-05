Zirkzee: "Al Bologna sto bene, deciderò il meglio per il club. Grazie Motta"

L'INTERVISTA

L'olandese sibillino sul futuro: "Giocare la Champions con i rossoblù sarebbe molto bello"

Ha portato il Bologna in Champions League, e adesso tutti si chiedono se proseguirà con Thiago Motta alla Juventus. Parliamo di Joshua Zirkzee, che in un'intervista concessa al Corriere di Bologna ha lasciato tutte le porte aperte, compresa quella di una permanenza in Emilia. "Qui sto bene, sceglierò quello è che meglio per il club - le parole dell'olandese -. Sarebbe bellissimo giocare la Champions che abbiamo conquistato assieme". Sull'ex Parma e Bayern Monaco, che può liberarsi dietro pagamento di 40 milioni di euro, c'è il Milan, l'Arsenal e appunto la Vecchia Signora, con Giuntoli che si è mosso da tempo.

Determinante per i bianconeri potrebbe essere il rapporto tra lo stesso Zirkzee e Thiago Motta, capace di farlo rendere al meglio nello spartito rossoblù: "Io e lui parliamo tanto, sa tenermi sul pezzo - ha aggiunto il 23enne -. Sicuramente devo ringraziarlo, mi ha aiutato molto nel mio percorso di crescita. La Nazionale? Senza l'infortunio me la sarei potuta giocare per l'Europeo, è una mia sensazione. Ma non mi abbatto: ci saranno altre opportunità".