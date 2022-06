Zidane si è convinto: allenerà il Psg di Messi e Mbappé

FRANCIA

Zizou avrebbe rinunciato, per ora, alla Nazionale: la missione è quella di portare i parigini sul tetto d'Europa

Sarà perché per allenare i più grandi talenti ci vuole uno che di talento ne ha avuto da vendere. O forse perché sa come si fa e lassù, inteso come Parigi, hanno bisogno come il pane di qualcuno che possa traghettare la squadra verso la Champions. Fatto sta che, dopo settimane di corteggiamento, il Psg pare avercela fatta davvero ed è pronto a mettere sotto contratto, ovviamente a peso d'oro, Zinedine Zidane. Sarà lui, secondo Daniel Riolo di After Rmc, il prossimo tecnico dei campioni di Francia. Per buona pace di Pochettino, finito sul banco degli imputati con buona parte della "silurata" dirigenza (leggi Leonardo) proprio per il fallimento della missione Champions. L'unica che conta dati gli investimenti. © Getty Images

La fonte è più che credibile, visto che Riolo altri non è che il collega che ha anticipato tutti sull'arrivo di Messi a Parigi prima e sul rinnovo di Mbappé poi. Insomma, una sorta di oracolo all'ombra della Tour Eiffel risultati (giornalistici) alla mano.

Il che lascia pensare che il tempo di Pochettino sia scaduto e che per l'annuncio di Zidane non sia che una questione di qualche giorno. Dopo di che, accantonato al momento il sogno di prendersi la nazionale di Deschamps, Zizou potrà cominciare il suo lavoro provando a portare a Parigi la Champions dopo gli innumerevoli tentativi falliti dai suoi predecessori. E d'altronde, come detto, chi meglio di lui? Prima di lasciare Madrid aveva messo il timbro su tre coppe con le grandi orecchie, una sorta insomma di specialist come soltanto il nostro Ancelotti. Logico che la ricchissima proprietà parigina abbia pensato a lui. Ora non resta che vedere cosa sarà in grado di combinare alla corte di Messi e Mbappé.