Zapata costa troppo, su Jimenez c'è lo United: Milik è in pole position

MERCATO JUVE

L'obiettivo principale di questa fase del mercato bianconero è la punta centrale per il dopo Higuain. La trattativa con l'Atalanta per Zapata è complicata. I bergamaschi non hanno intenzione di fare sconti e di accettare contropartite: la cifra per il colombiano, quindi, si aggirerebbe intorno ai 70 milioni. Troppi. Nelle ultime ore è stata rilanciata dalla Spagna la voce di un forcing deciso della Juve su Jimenez, attaccante messicano rivelazione della Premier con la maglia del Wolverhampton.

Il costo dell'operazione, 80 milioni, non è assolutamente proponibile. La Juve, però, potrebbe sfruttare il fatto che il procuratore del giocatore è Jorge Mendes, lo stesso di Ronaldo, vero boss del mercato mondiale. L'agente portoghese potrebbe trovare la formula giusta per facilitare il trasferimento di Jimenez a Torino. Secondo il Daily Express, però, lo United sarebbe a un buon punto della trattativa per portare a Manchester l'attaccante messicano.

La pista più probabile, insomma, è quella che porta a Milik. La Juve ha già un accordo di massima con il giocatore. Più complicato trattare con De Laurentiis. La dirigenza bianconera non ha intenzione di versare i 50 milioni chiesti dal Napoli per un giocatore che va in scadenza il prossimo anno. Per abbassare la cifra si sta valutando la contropartita. Per Bernardeschi c'è l'ostacolo dei diritti d'immagine. Più facile provare la carta Luca Pellegrini, esterno sinistro di difesa di proprietà della Juve e, nella stagione in corso, in prestito al Cagliari.