Xabi Alonso-Real, il Leverkusen: "Pronti a trattare, non mettiamo ostacoli"

Fernando Carro, Ceo del Bayer Leverkusen, è intervenuto sul possibile addio del tecnico Xabi Alonso in direzione Real Madrid: "C'è un accordo tra gentiluomini - le parole del dirigente dei tedeschi -. Se un club per cui ha giocato si presenta per trattare, ci siederemo e parleremo senza mettere ostacoli". Comunque abbiamo bisogno di chiarezza - ha aggiunto il Ceo del Leverkusen -, quindi una decisione va presa entro tre o quattro settimane, Non vogliamo attendere la fine della stagione: la posizione dell'allenatore è importante per ogni club".