Wolverhampton, Cunha apre all'addio

Matheus Cunha potrebbe lasciare presto il Wolverhampton. Il giocatore brasiliano ha parlato delle sue intenzioni per il futuro in un'intervista rilasciata a The Guardian: "Ho ricevuto tante offerte, ma non mi sarei sentito bene se le avessi accettate. Alcune cose non le puoi controllare, ma non potevo lasciare il club a metà stagione, in una situazione difficile, in zona retrocessione. Ora siamo vicini a raggiungere il nostro obiettivo di restare in alto. Ma ho chiarito che devo fare il passo successivo. Voglio lottare per i titoli, per grandi cose. Ho del potenziale".