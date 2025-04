Da alcuni giorni sono tornati a circolare numerosi rumors sul futuro di Florian Wirtz. L'interesse del Bayern Monaco non è un mistero, e a dire la sua questa volta è Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen: "Le probabilità che resti ancora con noi sono alte - le parole del dirigente -. D'altronde ha un contratto. Non ha un prezzo. Non è detto che il ragazzo accetti per forza un'eventuale offerta".