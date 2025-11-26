West Ham, Fullkrug verso l'addio già a gennaio

Niclas Fullkrug è sempre più lontano dal West Ham. Gli Hammers, secondo la stampa tedesca, stanno spingendo affinché l'attaccante lasci il club già a gennaio a titolo definitivo. Per liberare l'attaccante, inoltre, potrebbe anche bastare un'operazione in prestito con obbligo di riscatto. Nel frattempo il West Ham si sta già muovendo per trovare uno o due attaccanti da acquistare in caso di cessione del centravanti tedesco. Nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento del Milan, che potrebbe concretizzarsi a breve.