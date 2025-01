Alla vigilia della sfida in casa del Brentford, Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è stato stuzzicato in conferenza sul futuro di Walker. "Ne ho già parlato e non ho novità - le parole del tecnico spagnolo in merito al terzino accostato al Milan -. Non aggiungo altro. Più avanti deciderò se convocarlo o meno".