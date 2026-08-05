Vinicius, il momento della verità: rinnovo o cessione, il brasiliano in bilico tra Madrid e Londra

Vinicius è al bivio della sua carriera: il Real Madrid gli ha presentato l'ultima e definitiva offerta di rinnovo, l'Arsenal gli propone una nuova avventura a Londra come leader tecnico supremo nella vetrina della Premier League. Di ora in ora la situazione si sta evolvendo, ma non c'è ancora una risposta chiara e decisa che indichi quale direzione prenderà l'attaccante brasiliano.
L'offerta del Real Madrid
Il giornale spagnolo Cadena Ser sta seguendo la trattativa minuto per minuto e riporta le cifre messe sul tavolo da Florentino Pèrez per rinnovare Vini: 22 milioni di euro l'anno per 5 anni, con 2 milioni di bonus per arrivare a 24 totali. Al momento l'esterno guadagna 12 netti, quindi andrebbe a raddoppiare il proprio salario annuo. Potrebbe non bastare, perché secondo alcune fonti Vinicius vorrebbe raggiungere lo stipendio di Mbappé: 34 milioni netti all'anno tra parte fissa e bonus. Al momento sembra assolutamente impossibile che i Blancos alzino la loro proposta verso tali cifre. Uno dei punti cruciali, poi, sarebbe la gestione dei diritti d'immagine: il club vorrebbe splittare 50/50 con il giocatore, mentre dall'altra parte c'è la volontà di avere la piena gestione della propria immagine. Come Mbappé, anche qui.
L'offerta dell'Arsenal
L'Arsenal invece per provare il colpo clamoroso ha messo sul piatto 100 milioni di euro più 20 di bonus per il cartellino, con apertura totale sulla cifra da offrire al giocatore pur di portarlo all'Emirates, partendo da una base di almeno 25 milioni l'anno. Il Real Madrid a quanto sembra non è intenzionato ad andare sotto i 150 totali, anche perché in questa sessione sono stati pagati quella cifra (o poco meno) giocatori molto meno noti e calcisticamente affermati di Vinicius. Tornando alla questione diritti d'immagine, i Gunners lascerebbero la totale gestione al giocatore e al suo entourage, garantendogli il 100%. Un dettaglio che potrebbe fare la differenza, perché la questione legata ai diritti d'immagine signigica tanti, tanti soldi.
Le sensazioni da Londra
Secondo il direttore di As, José Félix Díaz, ci sarebbe assoluta confidenza nello spogliatoio dei Gunners per la buona riuscita dell'operazione e tutti sarebbero entusiasti di accogliere il fenomeno brasiliano, sia a livello umano sia a livello tecnico.
L'ultimo incontro con il Real
Da qualche giorno si parla di un ultimo appuntamento tra Vinicius e il Real per darsi la risposta definitiva, per sapere se andare avanti insieme o rompere un legame che dura dal 2018. Non c'è ancora la data dell'incontro, ma è chiaro che visti gli sviluppi della stagione sia ormai questione di giorni se non di ore, prima di avere il responso finale su quella che potrebbe rapidamente diventare una delle più incredibili trattative degli ultimi decenni.