Vinicius, il momento della verità: rinnovo o cessione, il brasiliano in bilico tra Madrid e Londra

L'Arsenal invece per provare il colpo clamoroso ha messo sul piatto 100 milioni di euro più 20 di bonus per il cartellino, con apertura totale sulla cifra da offrire al giocatore pur di portarlo all'Emirates, partendo da una base di almeno 25 milioni l'anno. Il Real Madrid a quanto sembra non è intenzionato ad andare sotto i 150 totali, anche perché in questa sessione sono stati pagati quella cifra (o poco meno) giocatori molto meno noti e calcisticamente affermati di Vinicius. Tornando alla questione diritti d'immagine, i Gunners lascerebbero la totale gestione al giocatore e al suo entourage, garantendogli il 100%. Un dettaglio che potrebbe fare la differenza, perché la questione legata ai diritti d'immagine signigica tanti, tanti soldi.