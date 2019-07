"Quando un giocatore vuole veramente essere ceduto, il club dovrebbe lasciarlo andare". Marco Verratti parla così del possibile addio di Neymar al Psg: "Ovviamente dovrebbe andare via di comune accordo con le condizioni imposte dalla società. Ma non puoi trattenere in squadra un giocatore che vuole andarsene. A me certamente dispiacerebbe vederlo partire. Però non l'ho mai sentito dire che vuole lasciare il club, poi non so cosa ha detto al club. E personalmente preferirei che restasse".