Scambio di difensori in vista per Hellas Verona e Bologna che starebbero valutando un'operazione che accontenterebbe tutti. Secondo quanto riportato da Il Corriere di Verona il club veneto sarebbe pronto a cedere ai felsinei Daniele Ghilardi in cambio di Nicolò Casale che potrebbe tornare a casa dopo esser cresciuto nelle giovanili gialloblu.