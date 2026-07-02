Venezia, Svoboda va in Premier League: ufficiale al Brighton

Nel corso della sua esperienza in laguna, il difensore austriaco ha preso parte a tutte e tre le recenti promozioni in Serie A del Venezia FC e ai due campionati disputati nella massima serie. Nell’ultima stagione, conclusa con il ritorno degli arancioneroverdi in Serie A, ha indossato la fascia di capitano, guidando la squadra in un’annata culminata con la vittoria del campionato di Serie B.