Venezia, ingaggiato lo svincolato Helgason

01 Lug 2026 - 16:05
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Il Venezia ha annunciato il tesseramento del centrocampista Thórir Jóhann Helgason, che ha firmato un accordo con il club lagunare fino al termine della stagione 2028/29. Il calciatore islandese, classe 2000, arriva dopo aver militato in diversi campionati europei. Dopo aver vestito la maglia dell'Haukar Hafnarfjördur, Helgason è passato al FH Hafnarfjördur, dove ha collezionato 8 gol e 10 assist in 65 presenze. Nella stagione 2021/22 è approdato in Italia con il Lecce, totalizzando 72 presenze, 1 gol e 5 assist. Nel 2023/24 ha giocato in Germania con l'Eintracht Braunschweig, realizzando 3 reti e 4 assist in 27 partite. A livello internazionale, Helgason ha indossato 20 volte la maglia della Nazionale islandese, segnando 2 gol. 

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