Ko col Lecce nell'ultimo turno, Eusebio Di Francesco rischia davvero di giocarsi il posto domani sera in occasione della sfida in casa del Bologna. Il tecnico dalle origini abruzzesi però, è focalizzato su tutt'altro: "Non cerco alibi e non incolperò il club se farà scelte differenti: queste cose fanno parte del gioco. In questo momento un esonero è l'ultimo dei miei pensieri. Penso a lavorare per provare a portare punti pesanti".