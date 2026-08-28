Venezia, colpo a sorpresa: vicinissimo il talento classe 2008 del Barcellona

Accelerata decisiva del Venezia per Toni Fernández, diciottenne del Barcellona e talento uscito dal vivaio de La Masia. Dopo aver svolto la preparazione estiva con la prima squadra ma senza trovare spazio nei piani del tecnico Hansi Flick, l'attaccante originario di Rubí ha attirato l'interesse di diversi club di Premier League, Bundesliga e Serie A; secondo Sport è proprio la società veneta a essere in pole position ed è ora vicinissima a chiudere l'accordo per assicurarsi le sue prestazioni.
Prospetto di grande versatilità tattica in grado di agire sia da trequartista sia da esterno d'attacco, Fernández è legato ai blaugrana da un contratto fino al 2027 e vanta 25 presenze, 5 gol e 3 assist messi a segno nell'ultima annata con il Barça Atlètic. Nel 2025 è inoltre diventato il secondo esordiente più giovane della storia del Barcellona debuttando in Copa del Rey a soli 16 anni e 5 mesi.