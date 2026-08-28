Venezia, colpo a sorpresa: vicinissimo il talento classe 2008 del Barcellona

Prospetto di grande versatilità tattica in grado di agire sia da trequartista sia da esterno d'attacco, Fernández è legato ai blaugrana da un contratto fino al 2027 e vanta 25 presenze, 5 gol e 3 assist messi a segno nell'ultima annata con il Barça Atlètic. Nel 2025 è inoltre diventato il secondo esordiente più giovane della storia del Barcellona debuttando in Copa del Rey a soli 16 anni e 5 mesi.