La Juve non dà retta a Yildiz: Licina in uscita, accordo a un passo

Adam Licina è vicino a salutare la Juventus. Il talento tedesco classe 2007 è a un passo dalla Cremonese. L'ex Bayern Monaco si trasferirà in prestito secco ai grigiorossi per poter giocare con maggiore continuità. La Juve ha ricevuto diverse richieste per Licina ma ha preferito non perdere il controllo sul giocatore. Il ragazzo è stato aggregato alla prima squadra durante la preparazione e ha avuto la possibilità di mettere in mostra il suo talento. Qualità riconosciute anche da uno che di tecnica e giocate se ne intende: Kenan Yildiz. Il turco si è speso in prima persona per assicurarsi che Licina rimanesse in bianconero.