La Juve non dà retta a Yildiz: Licina in uscita, accordo a un passo

28 Ago 2026 - 15:26
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Adam Licina è vicino a salutare la Juventus. Il talento tedesco classe 2007 è a un passo dalla Cremonese. L'ex Bayern Monaco si trasferirà in prestito secco ai grigiorossi per poter giocare con maggiore continuità. La Juve ha ricevuto diverse richieste per Licina ma ha preferito non perdere il controllo sul giocatore. Il ragazzo è stato aggregato alla prima squadra durante la preparazione e ha avuto la possibilità di mettere in mostra il suo talento. Qualità riconosciute anche da uno che di tecnica e giocate se ne intende: Kenan Yildiz. Il turco si è speso in prima persona per assicurarsi che Licina rimanesse in bianconero. 

Ultimi video

01:39
Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

00:47
Un nuovo portiere per il Torino, un altro colpo del Frosinone in attacco: e Morata saluta il Como!

Un nuovo portiere per il Torino, un altro colpo del Frosinone in attacco: e Morata saluta il Como!

01:52
Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

01:34
Milan-Leao, a che punto siamo?

Milan-Leao, a che punto siamo?

00:56
Bologna alle prese con l'affare Rowe, l'Atalanta cede un gioiello in Premier

Bologna alle prese con l'affare Rowe, l'Atalanta cede un gioiello in Premier

01:32
Juve, una notizia buona e una cattiva

Juve, una notizia buona e una cattiva

01:24
Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

01:54
Milan in ansia: dipende tutto da Leao

Milan in ansia: dipende tutto da Leao

00:23
Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

01:41
Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

01:39
Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

01:44
Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

03:26
Serie A, 1^ giornata, i voti di Massimo Callegari

Serie A, 1^ giornata, i voti di Massimo Callegari

03:09
Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

00:56
Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

01:39
Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

I più visti di Mercato

Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Un esterno per Roma e Milan, un nove per Juve e Napoli: cosa manca alle big a una settimana dalla fine del mercato

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:48
Milan, Leao ai saluti: va al Galatasaray
16:45
Spalletti: "Kessie possibile, confermo tutto"
16:07
L'ombra del City su Enzo Fernandez? Xabi lo lascia fuori: "Non è pronto"
15:57
Abate: "Spero che Njie resti al Torino"
15:53
Watkins va da Inzaghi in Arabia, Emery: "L'ho salutato con un piccolo pianto"