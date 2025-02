Venezia, Antonelli: "Ben Yedder? Stiamo valutando, su Pohjanpalo..."

Non era parte del nostro programma cedere Pohjanpalo. Poi, come sempre succede nel mercato, cambiano gli scenari, il Palermo ha fatto un'offerta importante a Joel, a lui è sembrata andasse colta, in un campionato che lo aveva visto protagonista. Una volta capito questo abbiamo cercato di agevolare la trattativa, accontentando la nostra bandiera degli ultimi anni". Lo ha detto il general manager del Venezia Fc, Filippo Antonelli, incontrando la stampa per fare un bilancio dei trasferimenti di gennaio. "Abbiamo acquistato Fila - ha aggiunto - trattenuto Gytkjaer e preso Maric in prestito, per cercare di dare più soluzioni nel reparto offensivo. Abbiamo cercato di rafforzare la rosa, siamo penultimi e questo non fa felici i tifosi e nemmeno noi, ma vogliamo già da domenica ottenere punti per la risalita. Abbiamo lavorato con non poche difficoltà, cercando di trovare più soluzioni possibili con il nostro allenatore". "Abbiamo centrato i vari Marcandalli, Kike Perez, Condé, Candé, Zerbin, magari un po' in ritardo rispetto a quello che volevamo, ma perché dobbiamo rispettare i tempi del Venezia - ha precisato - ovvero quelli di una squadra che deve rispettare gli equilibri economici e finanziari, facendo uscire prima dei giocatori per poi farne entrare altri. Poi si aggiungono i tempi del Venezia in A: il Venezia in B è una società molto attrattiva, in A invece deve affermarsi anche in questo senso e i tempi sono diversi anche per questo motivo". Antonelli ha ammesso che c'è una riflessione in corso sullo svincolato Ben Yedder: "Stiamo facendo una riflessione, valuteremo nei prossimi giorni, se riteniamo che possa essere un'opportunità dal punto di vista tecnico e fisico allora ne parlerò con i proprietari".