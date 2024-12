Van der Sar: "Non sono sicuro di aver chiuso con il calcio"

Al termine della scorsa stagione Edwin Van der Sar si era dimesso dal ruolo di amministratore delegato dell'Ajax. Una scelta che lo aveva allontanato dal mondo del calcio, ma che non ha chiuso totalmente la porta a nuovi orizzonti: "Certo, mi è piaciuto il calcio. Non sono andato a molte partite, ma penso che ciò che ho ottenuto, ciò che ho imparato in 11 anni come direttore marketing e come amministratore delegato, mi dà la certezza che ci sarà una sfida da affrontare da qualche parte. Ci sarà un’opportunità. È quella giusta per me? Non ne sono sicuro al momento. Non ho ancora deciso. Sto facendo cose che mi piacciono. Mi piace andare in vacanza, portare a spasso il cane, prendere un giornale, un panino. In questo momento mi godo le piccole cose, ma magari fra un anno o sei mesi sentirò il bisogno di una nuova sfida. L’attrazione del mondo del calcio, il profumo del successo o lavorare con una squadra per raggiungere un obiettivo… credo che a un certo punto, nei prossimi anni, sarà qualcosa che mi chiamerà di nuovo. Tuttavia, non è così importante se la tua salute è a rischio o diventa prioritaria. Perciò, in questa fase, penso di godermi la vita e prendere le cose come vengono. Non sto davvero cercando una nuova sfida o qualcosa di simile, perché quello che ho fatto come calciatore è stato giocare fino ai 40 o 41 anni - ha spiegato l'ex portiere della Juventus -. A 52 anni ero direttore all’Ajax. Credo che abbiamo avuto un successo incredibile riportando il club a un livello europeo. La qualità dei giocatori che abbiamo sviluppato, i giocatori che abbiamo scovato, l’ambizione che abbiamo mostrato per riportare l’Ajax davvero a certi livelli. Non è passato inosservato, ed è stato straordinario. Per quanto riguarda intraprendere una nuova avventura, non sono sicuro che sarà la prossima cosa da fare".