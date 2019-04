VAN DER SAR AVVISA DE LIGT: "MERCATO? ORA PENSI SOLO ALL'AJAX"

08/04/2019

"Deve concentrarsi per prima cosa sull'Ajax". Edwin Van der Sar, direttore esecutivo del club olandese, richiama Matthijs De Ligt, difensore inseguito da mezza Europa al centro di numerose voci di mercato. "Non importa quanto possano essere incredibili le offerte. Dal punto di vista finanziario siamo solidi - ha aggiunto in un'intervista al 'Times' - Vogliamo che il nostro fatturato aumenti ma non attraverso la cessione dei giocatori. Non voglio che l'Ajax venga considerato come un club venditore". Sul possibile addio del difensore "daremo la liberta' ai giocatori", ha precisato l'ex portiere della Juventus aggiungendo pero' che la squadra non puo' permettersi di perdere sette giocatori in estate.